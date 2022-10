Ombres et lumières Villars-Fontaine Villars-Fontaine Catégories d’évènement: Cte-d'Or

2022-10-29 – 2022-10-29

Cte-d’Or Villars-Fontaine 15h/18h : Atelier théâtre d’ombres parents/enfants : Animé par l’artiste Sarah Le Phare Escabel qui vous guidera joyeusement vers la création d’une petite forme théâtrale que nous jouerons ensemble en fin de journée.

19h: Venez participer au traditionnel lâcher de lanternes de LA KARRIERE ! contact@lakarriere.fr RD35 La Karrière Villars-Fontaine

