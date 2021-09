Lille Plaine des Vachers Lille, Nord Ombres et lumières sur le quai Plaine des Vachers Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ombres et lumières sur le quai Plaine des Vachers, 18 septembre 2021, Lille. Ombres et lumières sur le quai

Plaine des Vachers, le samedi 18 septembre à 16:00

Ateliers de danse, exposition photo éphèmère et spectacle depuis les quais de la Deûle, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 18 septembre, Plaine des Vachers. 16h00-18h30 : “Premiers pas et fondamentaux du tango argentin”, exposition photos “Mon regard sur la Gare d’Eau” 20h30-21h00 : Démonstrations tango

Entrée libre sur inscription

Atelier de danse argentine, exposition photo et démonstration de tango Plaine des Vachers Plaine des Vachers, Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Plaine des Vachers Adresse Plaine des Vachers, Lille Ville Lille lieuville Plaine des Vachers Lille