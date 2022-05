OMBRES ET LUMIÈRE / Festival Berlioz

OMBRES ET LUMIÈRE / Festival Berlioz, 20 août 2022, . OMBRES ET LUMIÈRE / Festival Berlioz

2022-08-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-20 Grand spécialiste de Schubert et de Debussy, chroniqueur pour France Musique et pour L’Obs, le pianiste Philippe Cassard est un artiste complet, interprète d’un vaste répertoire qui le mène sur les scènes les plus prestigieuses des 4 coins du monde. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville