Ombres et chimères Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ombres et chimères Aix-en-Provence, 7 mars 2022, Aix-en-Provence. Ombres et chimères Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

2022-03-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-19 19:00:00 19:00:00 Azimut 1 bis Rue Matheron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône A partir de tâches et d’accidents, Michèle Casasola développe un graphisme de teintes et de formes où apparaissent l’ombre et la lumière.

L’homme est un animal, la chimère son allégorie fantasmée : les sculptures en argile de Patricia Grivelet questionnent avec poésie la nature humaine. La galerie Azimut accueille le duo d’artistes plasticiennes Michèle Casasola (technique mixte) et Patricia Grivelet (sculpture). https://www.galerieazimut.com/ A partir de tâches et d’accidents, Michèle Casasola développe un graphisme de teintes et de formes où apparaissent l’ombre et la lumière.

L’homme est un animal, la chimère son allégorie fantasmée : les sculptures en argile de Patricia Grivelet questionnent avec poésie la nature humaine. Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Azimut 1 bis Rue Matheron Ville Aix-en-Provence lieuville Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Ombres et chimères Aix-en-Provence 2022-03-07 was last modified: by Ombres et chimères Aix-en-Provence Aix-en-Provence 7 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône