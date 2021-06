Ombres bleues et jaunes – Ulla von Brandenburg Passage Sainte-Croix, 6 septembre 2021-6 septembre 2021, Nantes.

2021-09-06 Exposition du 3 juillet au 12 septembre 2021 :tous les jours de 10h à 19h

Horaire : 10:00 19:00

Ulla von Brandenburg : Ombres bleues et jaunes Ulla von Brandenburg développe un travail inspiré du théâtre, de son imaginaire et de ses conventions. Autour de la notion de rituel, l’artiste invite le public à prendre part à une expérience immersive et renouvelée des thèmes, des formes et des motifs qui irriguent son œuvre : le mouvement, la scène, la couleur, la musique, le textile… Empruntant à la littérature, à la psychologie, au cinéma, elle conçoit des mises en scène qui interrogent les rapports entre illusion et réalité, public et acteurs. Elle conçoit des œuvres généreuses, empreintes de beauté et de mystère, dont la mise en scène s’élabore en fonction des espaces d’exposition. Utilisant le passage Sainte-Croix dans sa fonction première, lieu de passage au sein de l’un des quartiers les plus anciens de Nantes, Ulla von Brandenburg déploie ses œuvres dans l’ensemble du lieu et en métamorphose le cadre. Les différents médiums utilisés par l’artiste, vidéos, installations et sculptures, habitent le lieu et se dévoilent au fil de l’exploration de l’exposition.L’artiste fait se succéder dans l’espace du passage un certain nombre de chapitres, comme différents actes d’une mise en scène dans laquelle le visiteur est invité à déambuler et poser son regard.> Film Blaue und Gelbe Schatten (2021) coproduit avec le Georg Kolbe Museum de Berlin. > Performances le 3/7/2021 à 14h, 16h et 18h. > Entrée par le 9 rue de la Bâclerie. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Passage Sainte-Croix 9 Rue de la Baclerie Centre-ville Nantes