RANDONNÉE DE LA VERZÉE – COMBRÉE Combrée, 1 octobre 2023, Ombrée d'Anjou.

Dimanche 03 octobre 2023, 13e édition de la Rando de la Verzée au profit de l’unité Alzheimer de la maison de retraite de Noyant-la-Gravoyère au plan d’eau de Combrée..

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 . .

Combrée Plan d’eau de Combrée

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Sunday October 03, 2023, 13th edition of the Rando de la Verzée to the benefit of the Alzheimer unit of the retirement home of Noyant-la-Gravoyère at the water level of Combrée.

Domingo 3 de octubre de 2023, 13ª edición del Rando de la Verzée a beneficio de la unidad de Alzheimer de la residencia de ancianos de Noyant-la-Gravoyère, en el lago de Combrée.

Sonntag, den 03. Oktober 2023, 13. Ausgabe der Rando de la Verzée zugunsten der Alzheimer-Einheit des Pflegeheims Noyant-la-Gravoyère am Plan d’eau von Combrée.

Mise à jour le 2023-03-16 par eSPRIT Pays de la Loire