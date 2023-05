JOURNÉE DÉCOUVERTE – BEL AIR ET COMBRÉE Bel Air, Combrée, 3 août 2023, Ombrée d'Anjou.

Journée découverte de Bel Air et Combrée proposée par l’assocation Patrimoine et Culture du Pouancéen, le 3 août 2023..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Bel Air, Combrée

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discovery day of Bel Air and Combrée proposed by the association Patrimoine et Culture du Pouancéen, on August 3, 2023.

Día del descubrimiento en Bel Air y Combrée propuesto por la asociación Patrimoine et Culture du Pouancéen, el 3 de agosto de 2023.

Entdeckungstag in Bel Air und Combrée, angeboten von der Association Patrimoine et Culture du Pouancéen am 3. August 2023.

Mise à jour le 2023-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire