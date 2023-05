RENCONTRE MADE IN VIANDE GAEC des Sources, 15 mai 2023, Ombrée d'Anjou.

Les Rencontres MADE in VIANDE, ce sont des visites, des découvertes, des échanges avec les hommes et les femmes de la filière élevage et viande qui vous ouvrent leurs portes partout en France pour partager leurs métiers, leur quotidien et leurs valeurs..

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 12:00:00. .

GAEC des Sources La Petite Cézilaie, Le Tremblay

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The MADE in VIANDE meetings are visits, discoveries, exchanges with men and women of the breeding and meat industry who open their doors everywhere in France to share their jobs, their daily life and their values.

Los encuentros MADE in VIANDE son visitas, descubrimientos e intercambios con los hombres y mujeres de la ganadería y la industria cárnica que le abren sus puertas en toda Francia para compartir sus oficios, su vida cotidiana y sus valores.

Die Treffen von MADE in VIANDE sind Besichtigungen, Entdeckungen, Austausch mit Männern und Frauen aus der Viehzucht- und Fleischbranche, die Ihnen überall in Frankreich ihre Türen öffnen, um ihre Berufe, ihren Alltag und ihre Werte mit Ihnen zu teilen.

