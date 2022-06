Ombre est lumière : exposition du photographe Lucien Hervé Marseille 8e Arrondissement, 18 juillet 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Ombre est lumière : exposition du photographe Lucien Hervé

En décembre 1949, suite aux conseils du Père Couturier Lucien Hervé arrive à Marseille pour photographier la Cité Radieuse. Il a péniblement décroché une commande de la revue Plaisir de France, pour faire un reportage d’ une journée. Face au chantier, c’est l’ émerveillement.



Il prend environ 650 clichés dont une cinquantaine sont absolument admirables. À son retour, il envoie ces clichés à Le Corbusier, ce dernier ayant déjà un contrôle rigoureux de son image. La beauté et la rigueur de ses photos scelle le destin des deux hommes. Le 15 décembre 1949, Hervé reçoit une lettre de Le Corbusier affirmant qu’ il avait « L’ âme d’un architecte… et lui demandant de passer le voir à Boulogne… ». à partir de ce moment, leurs vies professionnelles furent liées jusqu’ à la mort de l’ architecte. De 1950 à 1965, Hervé devient le photographe attitré de Le Corbusier.



Pourquoi une exposition à la Cité Radieuse ?

Parce que c’ est “Là” que tout a commencé entre ces deux créateurs !

L’ architecte trouve dans sa photographie non plus un enregistrement mais une création. Malgré ses nombreuses expositions et publications, il n’ y a pas encore eu d’ exposition de Lucien Hervé à la Cité Radieuse. C’est donc une première !

