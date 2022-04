O’Marché Louzy, 1 mai 2022, Louzy.

O’Marché O’Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy

2022-05-01 – 2022-05-01 O’Bar à Thym 4 Rue de la Mairie

Louzy 79100 Louzy

Ce marché des producteurs et des artisans a pour but de valoriser la richesse et la diversité des productions ainsi que le savoir-faire des artisans garantissant aux consommateurs la qualité des produits et favorisant le contact direct avec les producteurs.

+33 9 75 60 64 10

O’Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy

