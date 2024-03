Omar Souleyman / Hanaa Ouassim Théâtre ONYX Saint-Herblain, samedi 23 mars 2024.

Omar Souleyman / Hanaa Ouassim Festival Made in Med Samedi 23 mars, 20h30 Théâtre ONYX de 5€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Hanaa Ouassim baigne dans la musique tradionnelle et commence à jouer des percussions dès son plus jeune âge. Elle a sorti le 2 février dernier un 1er album aux inspirations pop, raï et électroniques.

Omar Souleyman est devenu une icône mondiale de la musique électronique abrasive et exubérante.

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/programme/spectacles/omar-souleyman-hanaa-ouassim »}]

concert

@DR