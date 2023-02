Omar Sosa, Gustavo Ovalles et Martha Galarraga GRAND AUDITORIUM LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Omar Sosa, Gustavo Ovalles et Martha Galarraga GRAND AUDITORIUM, 8 mars 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Grand auditorium Tarif réduit:-jeunes de moins de 26 ans-Adultes insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé)-Demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux-Adultes handicapés détenteurs AAH ou AEEH ou carte invalidité et leur accompagnateur-Détenteur Pass annuel du muséeOmar Sosa, Gustavo Ovalles et Martha GalarragaPianiste cubain de renommée internationale, Omar Sosa développe une musique originale qui métisse musique classique, jazz, électronique avec les traditions de son île. Pour ce concert, placé sous les auspices des divinités de la santeria, cette religion née à Cuba de la combinaison des dieux d'Afrique et du catholicisme, il s'allie avec Gustavo Ovalles, magicien des percussions traditionnelles vénézuéliennes et Martha Galarraga, chanteuse reconnue dans la tradition musicale de la santeria à la Havane. Avec la complicité du tambourineur vaudou Claude Saturne. Martha Galarraga : chant Omar Sosa : piano Gustavo Ovalles : percussions Claude Saturne : tambours

