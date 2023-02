OMAR SOSA FESTIVAL SONS D’HIVER THEATRE CLAUDE DEBUSSY, 7 février 2023, MAISONS ALFORT.

OMAR SOSA FESTIVAL SONS D’HIVER THEATRE CLAUDE DEBUSSY. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

MUSIQUE ET DANSE (1-1068934) PRESENTE SONS D’HIVEROMAR SOSA QUARTETO AFROCUBANO invite JOE LOVANO Omar Sosa, piano, fender rhodes, chantChildo Tomas, basse électrique, chantErnesttico, percussions.Leandro Saint-Hill, saxophones, flûte, percussions, chant+ Joe Lovano, saxophone ténor Pianiste cubain de renommée internationale, Omar Sosa puise ses influences dans ses origines afro-cubaines, mais aussi dans le jazz, le hip-hop ou la world music. S’il a toujours gardé un pied fermement ancré dans les traditions de son île natale, ce citoyen du monde fait preuve d’une curiosité insatiable, explorant infatigablement les musiques des Caraïbes à l’Inde, et de l’Afrique de l’Ouest au monde arabe. Cette diversité d’expériences et ce sens de l’ouverture se reflètent parfaitement dans son fabuleux « Quarteto Afrocubano » qui invite pour ce concert exceptionnel le ténor des ténors, le saxophoniste américain Joe Lovano, jazzman-clé de ces trente dernières années, signé sur les mythiques labels Blue Note et ECM. Célébration du rythme sous toutes ses formes, un concert d’Omar Sosa se présente toujours comme une expérience intense, totale, certains diront même mystique ! 1ère partie : DAVID VIRELLES « NUNA » SOLO PIANO Dans son nouveau solo, le pianiste cubano-américain David Virelles explore la totalité de ses influences, de la musique traditionnelle cubaine au jazz d’avant-garde new-yorkais, en passant par la musique romantique européenne, les harmoniques post-romantiques ou le swing improvisé. Une musique fascinante qui fait le pont entre la tradition et la modernité, tout en étant enveloppée d’une aura de mystère. Omar Sosa Omar Sosa

THEATRE CLAUDE DEBUSSY MAISONS ALFORT 116 av. du Gal-de-Gaulle Val-de-Marne

