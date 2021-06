Paris LE BAL BLOMET Paris OMAR SOSA – AN EAST AFRICAN JOURNEY LE BAL BLOMET Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 29 juin 2021

Le jazz et les chants est-africains réunis par l'alchimiste musical Omar Sosa Omar Sosa a toujours été passionné par l'exploration des cultures musicales africaines et leurs liens avec ses propres racines afro-cubaines. Une tournée en Afrique de l'Est en 2009 lui a permis d'enregistrer des duos avec des chanteurs et musiciens traditionnels locaux. Sur son nouvel album An East African Journey on retrouve des sessions enregistrées à Madagascar avec Rajery, au Kenya avec Olith Ratego, au Soudan, en Éthiopie avec Seleshe Damessae, au Burundi avec Steven Sogo, en Zambie et sur L'île Maurice avec Menwar. L'album, complété par de nouvelles sessions à Paris en 2019 avec le co-producteur de l'album Steve Argüelles à la batterie et Christophe « Disco » Minck à la contrebasse, est enfin prêt. An East African Journey, portés par de fabuleux musiciens, nous rappelle sa dernière collaboration avec un artiste africain, Seckou Keita sur Transparent Water sorti en 2017, et fera date dans la discographie d'Omar Sosa. Pour fêter la sortie de l'album Omar Sosa va jouer en quartet et les chanteurs africains, qui ont été filmés à l'époque de l'enregistrement, seront présents en vidéo.

