OMAR PENESa musique… elle a fait le tour du monde. Sa voix particulière, son style « afro feeling » mélangeant aux sonorités sénégalaises du Mbalax, des rythmes de blues, de jazz, de reggae et de salsa, font d’Omar Péne un des plus grands artistes de l’Afrique. Il fêtera en 2022 ses cinquante ans de carrière. Une carrière riche en rencontres et en succès qui lui ont permis de tourner dans les plus grands festivals du monde sans pour autant négliger son public, les jeunes et les déshérités de Sénégal. Il revient sur scène avec « Climat » : un album acoustique réalisé par le guitariste franco-sénégalais Herve Samb. N° téléphone accès P.M.R.: 01 69 29 34 91 Omar Pene Omar Pene

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

N° téléphone accès P.M.R.: 01 69 29 34 91

