OMAR PÈNE & LE SUPER DIAMONO DE DAKAR
La Marbrerie, 10 novembre 2021, Montreuil.

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale

⭐ OMAR PÈNE & LE SUPER DIAMONO DE DAKAR

[ M’balaax, jazz ]

Omar Pène nait le 28 décembre 1955 au Sénégal, à Dakar, ville qui est alors la capitale de l’Afrique occidentale française regroupant les colonies d’Afrique de l’Ouest. Élevé d’abord par sa famille maternelle dans le quartier de Pikine, selon les principes de la confrérie musulmane des Mourides, il est ensuite envoyé chez son père, employé à l’université et résidant dans le quartier de Dieuppeul. L’ambiance familiale pesante, en raison de sa mésentente avec sa belle-mère, le conduit à abandonner le domicile alors qu’il a à peine 13 ans, et à mettre un terme à son parcours scolaire avant même d’obtenir le certificat d’études primaires.

Pendant quelques années, il mène une existence dans la plus grande précarité. Hébergé parfois ici ou là, contraint de se débrouiller principalement seul et de passer l’essentiel du temps dans la rue, il se prend de passion pour le football et caresse même le rêve de faire de ce sport son gagne-pain.

C’est dans ce contexte, en 1972, que le musicien Baïlo Diagne le surprend à chanter et l’incite à se rendre à une audition, car le Kadd Orchestra dont il est membre cherche un chanteur. Omar accepte sans enthousiasme mais il est retenu et intègre donc le groupe, lequel fusionne en 1974 avec le Tropical Jazz pour donner naissance au Diamono, qui signifie “génération” en wolof. Deux ans et un album plus tard, l’ensemble est rebaptisé Super Diamono.

La Marbrerie

21 Rue Alexis Lepère, 93100 Montreuil

▹www.villesdesmusiquesdumonde.com

▹01 43 62 71 19

