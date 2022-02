Omar PENE à Paris (75) PAN PIPER, 25 mars 2022, Paris.

Omar PENE à Paris (75)

PAN PIPER, le vendredi 25 mars à 20:00

Sa musique… elle a fait le tour du monde. Sa voix particulière, son style « afro feeling » mélangeant aux sonorités sénégalaise du **Mbalax**, des rythmes de blues, de jazz, de reggae et de salsa, font de **Omar Pène** un des plus grands artistes de l’Afrique. Depuis ses débuts en 1974, il est l’âme du célèbre **Super Diamono** (Génération en Wolof). Considéré comme marginal et révolutionnaire, Omar Pène est aujourd’hui une légende vivante, musicale et sociale reconnue dans le monde entier. Il fêtera en 2022 ses **cinquante ans de carrière**. Une carrière riche qui lui fait croiser la route d’Ismaël Lo. Son plus grand succès people en 1987, lui permit de tourner dans les plus grands festivals du monde (Paléo, Womad, du Bout du Monde …) sans pour autant négliger son public, les jeunes et les déshérités de Sénégal. Une carrière riche encore lorsqu’il se voit attribuer le titre en 2021 de la personne la plus influente auprès des étudiants, ou encore de la première personnalité culturelle sénégalaise 2004 ou lorsqu’il est consacré meilleur artiste africain aux Etat Unis par CFTV en 1998. **Omar Pène** revient avec « _Climat_ », un album acoustique réalisé par le guitariste franco-sénégalais **Herve Samb** : bousculé par ses influences artistiques et des sonorités d’ailleurs, il exprime sur cet album son affection inouïe à ses racines et son attachement à la Terre, à l’Humanité. L’essentiel d’un Art et d’un homme à la recherche de partage et de plaisirs au-delà de ses propres sensibilités. Ici, l’homme passe avant tout, en y entremêlant à la fois les turbulences, les joies et les chocs des cultures liées à l’insouciance des hommes. Un tableau chargé de tendresse et de lumières. Il pleure son amour, y reflétant toute la noblesse et la clairvoyance de sa pensée. Une grande charge émotionnelle qui nous enivre de notes feutrées et touchantes et nous fait voyager au gré des « feeling » de la musique. Son timbre doux et âpre, sa voix belle et haute, sa musique brute et toujours ancrée dans l’expression populaire de la rue, **Omar Pène** exprime encore une soif de chanter, de toujours chanter pour célébrer l’amour que lui porte la vie. Omar Pène : Chant lead Hervé Samb : Guitare – Chant Papa Dembel Diop : Bass Alioune Seck : Percussions Cheikh Diallo : Claviers – Chant Macodou Ndiaye : Batterie **** informations complémentaires **** Concert debout Accès PMR Pass sanitaire valide et port du marque obligatoires – * Un concert annoncé sur l’**Agenda des sélections d’Afrisson** –

Tarif : 22€ 00

Le retour sur scène d’un des plus grands artistes de l’Afrique.

PAN PIPER 2 – 4 Impasse Lamier 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:30:00