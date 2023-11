Omar New Morning Paris, 8 mars 2024, Paris.

Le samedi 09 mars 2024

de 19h30 à 23h00

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Le géant de la soul londonienne !

Il est indéniablement l’un des maîtres et précurseurs du mouvement new-soul, et soul-prophète en son pays, l’Angleterre. Ce mélomane hors du commun (ayant collaboré sur son dernier album avec Stevie Wonder, Estelle, Common et Angie Stone !) au charisme exceptionnel vous fera voyager à coup sûr dans un univers où le groove réchauffe les corps et les coeurs.

Ce chanteur à la voix d’or est la référence incontestée de la nu soul, qu’il a introduit en Europe. Un univers unique, hybride de soul, hip-hop, jazz et de sons urbains de la palpitante scène londonienne.

== Line up ==

Omar Lye-Fook (Voix), Gordon Mulraine (Basse), Lennox Cameron (Claviers, Voix), Westley Joseph (Batterie), Tony Remy (Guitare), Chris Ballin (Voix)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/2020387954961180/

Omar