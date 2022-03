OMAR HASAN en concert le samedi 19 mars à 18h30 à Montgiscard Commune de Montgiscard, 19 mars 2022, Montgiscard.

OMAR HASAN en concert le samedi 19 mars à 18h30 à Montgiscard

Commune de Montgiscard, le samedi 19 mars à 18:30

« Certains d’entre vous m’ont connu lors de ma précédente vie de sportif de haut niveau. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à quitter mon pays lointain et à voyager. Il faut savoir que nous les Argentins, on trouve toujours des raisons, des prétextes, voire quelques nobles causes, amoureuses par exemple, pour nous embarquer vers d’autres horizons, d’autres vies : Partir, revenir, partir, revenir en emportant avec nous un bout de notre pays. Moi je suis parti avec mes malles remplis de ballons ovales et des tangos plein la tête. C’est un peu ça l’idée de ce spectacle : le voyage. Un voyage sur les rives de mon histoire d’artiste, un voyage en tango pour effeuiller le temps et nous transporter dans l’incroyable poésie des mots et des mélodies de cette musique universelle avec ses refrains teintés de nostalgie et ses couplets d’amour… et d’humour. Nous croiserons Astor Piazzola, les tangos des années 30/40 de la vieja guardia et évidemment Carlos Gardel…. On voyagera dans le temps, à différentes époques en faisant des escales dans des endroits plus ou moins inattendus, en accomplissant quelques allers-retours tels les pionniers de l’aviation qui ont réussi à relier nos deux continents à la culture si proche. Donc, Embarquement immédiat pour ce voyage en tango puisque nous sommes destinés en rester ensemble le temps d’un… CAFE TANGO

sur réservation en mairie 10€ la place adulte 5e euros moins de 12 ans

Commune de Montgiscard 31450 Montgiscard Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T20:00:00