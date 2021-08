Omar Hasan – Belcantor L’Aria, 19 décembre 2021, Cornebarrieu.

Omar Hasan – Belcantor

L’Aria, le dimanche 19 décembre à 18:00

Prenez un Argentin, installez le au poste de pilier droit, remettez-lui la tenue de soirée du club : souliers, chemise blanche, pantalon et veste de costume, greffez-lui des crampons sous ses souliers vernis afin qu’il accroche bien le sol pour ne pas tomber sur le dos. Demandez-lui de bien soutenir son do, un do bien solide pour ajuster une belle passe au cordeau pour une partition bien maîtrisée. Recommencez encore et encore et vous verrez cet Argentin à l’affût du moindre contre-ut, glisser progressivement du poste de pilier droit à celui de baryton central. Ainsi va ce Belcantor entre esprit argentin, poésie barytonesque, anecdotes rugbystiques planétaires, un récit musical allégé par la tendresse et l’humour d’un personnage qui mutera sans temps mort de Omar Hasan à Omar-en-scène aux côtés d’un pianiste dont les mains et le clavier ne font qu’un. **Spectacle offert aux habitants de Cornebarrieu . SUR RÉSERVATION** **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 10€

Chant

L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T20:00:00