OMAHA CAMP Route de Grandcamp Maisy Vierville-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

OMAHA CAMP Route de Grandcamp Maisy Vierville-sur-Mer Calvados

Vendredi

Etendu sur plus de 6000 m2 sur le site du musée D-DAY OMAHA, découvrez notre village de reconstitueurs. De nombreuses animations seront assurées par différentes associations qui auront à coeur de perpétuer le devoir de mémoire à travers une démarche ludique et pédagogique. Les troupes US et allemandes seront représentées afin de mieux comprendre cette période de notre Histoire.

Sur toute cette semaine de commémorations, vous pourrez visiter le musée au tarif préférentiel de 5€ par personne, ce qui vous donnera accès également aux expositions photo, performances artistiques… prévues sur le site.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Route de Grandcamp Maisy Musée D-DAY OMAHA

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie d.dayomaha@orange.fr

