Dans le cadre du 78ème anniversaire du Débarquement, le musée D-DAY OMAHA organise OMAHA CAMP du 3 au 6 juin 2022. Véritable institution sur le secteur d’Omaha Beach, ce camp à échelle humaine mettra en scène les forces alliées avec 79th Memory Group, l’UNIVEM, Riveira44 et les forces allemandes avec RSH44.

La restauration et la mise en valeur des bunkers seront aussi évoquées avec la présence de Bunker archéo Côte d’Albâtre.

Toutes ces associations auront à cœur de transmettre et de perpétuer le devoir de mémoire grâce à leur passion et à leur pédagogie.

La nouveauté de cette année : un défilé de véhicules partira du musée le samedi 4 juin à 15h.

Réunissant une trentaine de véhicules militaires américains, celui-ci suivra un circuit autour d’Omaha Beach avec des arrêts sur les lieux symboliques : passerelles d’Omaha, front de mer, les Braves, le Ruquet.

Vous pourrez en profiter pour prendre des photos et les baptêmes de véhicules seront possibles.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02-31-21-71-80 ou par mail d.dayomaha@orange.fr .

L’équipe du musée D-DAY OMAHA.

