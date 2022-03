Omaha Beach Outdoor Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Laurent-sur-Mer

Omaha Beach Outdoor Saint-Laurent-sur-Mer, 21 août 2022, Saint-Laurent-sur-Mer. Omaha Beach Outdoor Monument des Braves Esplanade des Braves Saint-Laurent-sur-Mer

2022-08-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-21 12:00:00 12:00:00 Monument des Braves Esplanade des Braves

Saint-Laurent-sur-Mer Calvados Evénement sportif regroupant plusieurs disciplines :

Omaha Beach Trail 10 et 20 km, Marathon et semi-marathon sur la Vélomaritime.( sans classement ni chronométrage ).

Départs toute la journée / Différentes allures.

Omaha Beach Trail 10 et 20 km, Marathon et semi-marathon sur la Vélomaritime.( sans classement ni chronométrage ).

+33 2 31 22 26 21

Omaha Beach Trail 10 et 20 km, Marathon et semi-marathon sur la Vélomaritime.( sans classement ni chronométrage ).

Départs toute la journée / Différentes allures. FRANCOIS MATHY

Monument des Braves Esplanade des Braves Saint-Laurent-sur-Mer

