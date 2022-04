Omaha Beach DDAY Story ( journée en fat bike électrique), 10 avril 2022, .

Omaha Beach DDAY Story ( journée en fat bike électrique)

2022-04-10 – 2022-04-10

Formule « Large » : 100 euros / pax

Une sortie inoubliable d’une journée qui permet de découvrir d’une autre façon la plage et l’histoire qui lui est associée. Une randonnée commentée en fat bike électrique, en empruntant la plage, la dune et les falaises, accompagné d’un guide, vous suivrez les pas des héros du 6 juin 1944.

Le guidage et commentaires en Fat Bike électrique pendant 7 heures.

Les projections de photos et vidéos dans les blockhaus.

Le petit déjeuner, le déjeuner au club house et le goûter.

Assurance participant / casque et poncho.

Le cadeau de l’expérience et une photo souvenir.

Prestation assurée à partir de 14 ans pour 3 personnes minimum et 8 maximum (48h avant). Tous niveaux

Pour des demandes à d’autres dates merci de nous envoyer un mail afin de pouvoir étudier votre demande.

(8km/7h) – Niveau 1

eolia-normandie@wanadoo.fr +33 2 31 22 26 21 http://www.eolia-normandie.com/

