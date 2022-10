OMÂ OU LES PRIVILÈGES DE LA PATATE

2022-10-22 – 2022-10-22 Avec honnêteté et autodérision, l’artiste irano-allemande Roxana Küwen Arsalan cherche à démasquer l’absurdité des catégorisations – parfois sincère ou amère, parfois comique ou ironique. Le jonglage, le mouvement et la parole se complètent ici pour manifester la beauté qu’il y a à se compliquer la vie pour être entièrement soi-même. Cie Bolbol

Cirque autofictif, jonglage trilingue et nostalgie contorsionnée.

OMÂ ou les privilèges de la patate explore le hasard de nos origines et les privilèges qui en découlent.

