OM Pont-de-Ruan, dimanche 21 avril 2024.

OM Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Dimanche

Nous allons malaxer l’image de l’homme, questionner les rôles et les modèles préétablis, jouer avec les clichés et les différents archétypes qui structurent notre manière d’être homme .

Aujourd’hui, un intérêt s’éveille en moi pour venir interroger la masculinité depuis ma propre condition d’homme adulte. L’intention ici est de mettre en corps et en mots, nos sensibilités, notre regard autour de cette question de l’homme en authenticité et simplicité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement OM Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2024-02-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme