Olyphan – Concert Lannion, 13 août 2022, Lannion.

L'Escale du Léguer, Quai d'Aiguillon, Lannion, Côtes d'Armor

2022-08-13 – 2022-08-13

Venez voyager en notre compagnie avec les plus belles chansons de la 2ème moitié du XXème siècle !!

De Joan Baez à David Bowie, de Léonard Cohen à Patti Smith, en passant par les Who, Pink Floyd, Queen, Murray Head, Tracy Chapman, Marianne Faithfull, Bob Marley et bien d’autres…

Pop, Folk, Rock en anglais.

guinguette.lannion@gmail.com

