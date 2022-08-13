Olyphan – Concert Lannion Lannion
Olyphan – Concert Lannion, 13 août 2022, Lannion.
Olyphan – Concert
L’Escale du Léguer Quai d’Aiguillon Lannion Côtes d’Armor Quai d’Aiguillon L’Escale du Léguer
2022-08-13 – 2022-08-13
Quai d’Aiguillon L’Escale du Léguer
Lannion
Côtes d’Armor
Venez voyager en notre compagnie avec les plus belles chansons de la 2ème moitié du XXème siècle !!
De Joan Baez à David Bowie, de Léonard Cohen à Patti Smith, en passant par les Who, Pink Floyd, Queen, Murray Head, Tracy Chapman, Marianne Faithfull, Bob Marley et bien d’autres…
Pop, Folk, Rock en anglais.
guinguette.lannion@gmail.com
Venez voyager en notre compagnie avec les plus belles chansons de la 2ème moitié du XXème siècle !!
De Joan Baez à David Bowie, de Léonard Cohen à Patti Smith, en passant par les Who, Pink Floyd, Queen, Murray Head, Tracy Chapman, Marianne Faithfull, Bob Marley et bien d’autres…
Pop, Folk, Rock en anglais.
Quai d’Aiguillon L’Escale du Léguer Lannion
dernière mise à jour : 2022-07-26 par