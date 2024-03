Olympicorama : le handball comme vous ne l’avez jamais vu – de Frédéric Ferrer Salle Raoul Masquliez Villeneuve-d’Ascq, lundi 25 mars 2024.

Olympicorama : le handball comme vous ne l’avez jamais vu – de Frédéric Ferrer Objectif JO 2024 ! Pour fêter les 22e Olympiades, Frédéric Ferrer s’est lancé dans un cycle de conférences dédiées aux sports olympiques : Olympicorama, du 25 au 28 mars à la salle Masqueliez. 25 – 28 mars Salle Raoul Masquliez A partir de 6€

Début : 2024-03-25T19:00:00+01:00 – 2024-03-25T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Objectif JO 2024 ! Pour fêter les 22e Olympiades, Frédéric Ferrer s’est lancé dans un cycle de conférences dédiées aux sports olympiques : Olympicorama, du 25 au 28 mars à la salle Masqueliez, avec la Rose des vents.

Les sports olympiques sur le devant de la scène

En 2019, pour célébrer d’une façon artistique et joyeusement débridée les Jeux Olympiques, Frédéric Ferrer a démarré un nouveau cycle de conférences dédié aux sports olympiques, en se consacrant à chaque à fois à une discipline sportive. Citons par exemple le saut en hauteur, le 400m, l’haltérophilie et… le handball !

On ne pouvait rêver mieux pour Villeneuve d’Ascq, où se dérouleront la phase finale des épreuves masculines et féminines de handball en juillet 2024. Pas d’échauffement requis et nul besoin d’être mordu de sport pour assister à cette conférence pas comme les autres. Entre présentation Powerpoint, anecdotes, faits historiques et analyse scientifique, Frédéric Ferrer déroule des démonstrations insolites et décalées, aux conclusions farfelues mais toujours scientifiquement prouvées.

Bientôt le chabala, le kung-fu, la roucoulette, le schwenker ou la Yago n’auront plus de mystères pour vous !

Réservation sur : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=31

Salle Raoul Masquliez 167 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France