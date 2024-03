OLYMPIC TEAM CENTRE DE TELGRUC Telgruc-sur-Mer, dimanche 7 avril 2024.

OLYMPIC TEAM Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 – 13 avril CENTRE DE TELGRUC 615 € (transport possible des Yvelines et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T08:30:00+02:00 – 2024-04-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T00:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:30:00+02:00

La presqu’île de Crozon est la pointe centrale du Finistère, dans la mer d’Iroise, bordée au nord par la rade de Brest et au sud, par la baie de Douarnenez.

C’est une fantastique réserve naturelle !

• PARIS 584 km

• BREST 58 km

Au coeur de la presqu’ile de Crozon, un vrai centre de vacances, rénové, confortable et fonctionnel… Situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace naturel de l’Aber, à proximité immédiate de la plage, il comprend de nombreuses salles d’activités, des chambres de 3 lits avec sanitaires à proximité, une salle de restauration confortable et fonctionnelle, des installations sportives dont un superbe city stade… Un environnement grand et dépaysant, où l’on respire, où l’on profite…

Les équipes constituées et mixées, nous allons pouvoir nous lancer dans notre aventure olympique ! 4 équipes pour une série d’épreuves terrestres comme maritimes… sans oublier les activités d’ANIMATION

Côté Mer

– Voile.

– Kayak de Mer (à partir de 8 ans).

– Atelier Sauvetage en Mer.

Côté Terre

– Atelier sauvetage en mer

– Course d’orientation au sein de la Réserve Naturelle.

– Tir à l’arc, une activité de précision.

Mais également :

Ateliers Multisports – Ultimate, tennis, football, flag, badminton, foot savon, pétanque jonglerie et rallye nature… Nombreuses activités au choix…

TOP VEILLÉES pour continuer sur nore lancée…

Un programme varié et adapté…

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité…

– Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité…

Et pour se détendre :

Mer / Plage – Avec un site de baignades aux portes de notre centre, le drapeau vert sera notre repère pour profiter au maximum de la plage dont la qualité de l’eau est reconnue.

CENTRE DE TELGRUC 29560 TELGRUC SUR MER Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagnons.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 73 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cjh@compagnons.asso.fr »}]

découverte milieu