Les visiteurs s’initient aux sports antiques dans l’espoir de faire gagner leur équipe ! Après avoir prêté serment, les athlètes du jour s’affronteront aux épreuves du pentathlon antique (lancer de javelot, lancer de disque, saut en longueur, course d’un stade et lutte). À 10h30 et 15h ; durée : 2h ; à partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire ; 2€ en supplément de l’entrée du musée ; réservation obligatoire.

Après une courte découverte de l’exposition “Athlètes d’Olympie, Athlètes d’aujourd’hui”, place aux Jeux Olympique. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

