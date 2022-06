Olympiades sportives 6ème édition Gannat Gannat Catégories d’évènement: 03800

Gannat

Olympiades sportives 6ème édition Gannat

2022-06-23 – 2022-06-25

Gannat 03800 Cette manifestation gratuite réunit chacune et chacun pour des tournois sportifs et ludiques, afin de pratiquer leur activité favorite ou pour découvrir un sport, avec des amis, en famille ou entre collègues. https://www.ville-gannat.fr/ Gannat

