Olympiades solidaires Abbeville, mercredi 12 juin 2024.

Des ateliers sportifs et un atelier sensibilisation au quotidien des enfants à l’étranger et au sport, seront animés par l’association La Course aux sourires, auprès des enfants fréquentant la ludothèque Prélude.

Au programme, échanges sur les Jeux Olympiques, petites récompenses et un goûter qui clôturera cette matinée festive. 00 0 .

Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-12

19 Rue de Picardie

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

