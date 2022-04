Olympiades paysannes Monein, 4 juin 2022, Monein.

Olympiades paysannes Ferme La Régalade Chemin de la Bieille Monein

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 19:00:00 Ferme La Régalade Chemin de la Bieille

Monein Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 La Régalade, ferme Bio & Vivante, vous propose une journée sur le thème des Olympiades, mais “Paysannes” c’est à dire des défis sportifs ou autres en rapport avec la paysannerie, l’agriculture, …

10h à 12h Portes ouvertes de la ferme

12h à 14h Pique-nique auberge espagnole. Une plancha sera mise à disposition !

14h30 Fin des inscriptions des équipes (4-6 personnes par équipe, possibilité de créer une équipe sur place avec des inconnus) et ouverture des Olympiades Paysannes !

1er jeu : combien pèse cette courgette ?!

2ème jeu : lancé d’espadrille

3ème jeu : course de sac à patate

4ème jeu : qui sera le meilleur chasseur ?!

5ème jeu : course de brouette

6ème jeu : défilé & concours du meilleur déguisement paysan

7ème jeu : tir à la corde à la fosse aux crocos

19h00 : Remise des prix !

+33 6 42 84 75 88

La Régalade

Ferme La Régalade Chemin de la Bieille Monein

