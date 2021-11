Gaillac Médiathèque de Gaillac Gaillac, Tarn Olympiades parents-enfants Médiathèque de Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Médiathèque de Gaillac, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

**Le temps d’un après-midi, jeux et épreuves par équipe (parents-enfants) en utilisant les ressources de la médiathèque.** 4 équipes vont s’affronter autour d’épreuves pour se qualifier pour la finale et gagner la médaille d’or ! Épreuves de qualification : 1 – Jeu du Mémory avec pochette CD 2- Chercher le « binôme de » dans les collections (BD) 3- Retrouver un film d’après un élément de son affiche (DVD) 4- Assembler 2 images de « couples » célèbres (Toutes collections) 5- Quiz-Pong (à la façon Beer-pong) mais avec questions sur le fonds loisirs et vie pratique 6- Cherche-trouve dans les livres d ‘Art Demi-finale : Pyramide de livres (équipe qui empile 50 livres le plus rapidement) Finale : Jeu Chabada Des chèques-lire récompenseront les vainqueurs ! Le temps d’un après-midi, jeux et épreuves par équipe (parents-enfants) en utilisant les ressources de la médiathèque Médiathèque de Gaillac 70 place Hautpoul 81600 Gaillac Gaillac Tarn

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

