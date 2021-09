Olympiades familiales avec la Marelle jardin des plantes, 25 septembre 2021, Lille.

jardin des plantes, le samedi 25 septembre à 10:00

C’est la rentrée sportive avec l’association La Marelle ! Parce qu’on apprend aussi avec son corps, le sport nous aide à le maintenir en bonne forme, il améliore la confiance et l’estime de soi et réduit le stress ! L’association la Marelle invite les parents et leurs enfants, au Jardin des Plantes le samedi 25 septembre de 10h à 16h pour de petits défis sportifs : • Course de relais • Kingball • Tchouckball, • Cup stacking • Tir à l’arc (à ventouse) • Lancer de javelot (en mousse) • Et bien d’autres petits jeux pour les enfants Qui dit Olympiades, dit médailles. Vous pourrez en gagner ! Mais une seule chose compte : la participation dans la bonne humeur, le partage, etc… Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

entrée gratuite – inscription obligatoire

