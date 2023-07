Olympiades des quartiers – été 2023, 1 juillet 2023, .

Du samedi 01 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

Tout public. gratuit

Basket 3×3, tennis de table, laser run, 60m, découvrez et participer aux olympiades des quartiers dans le 11e, 12e, 17e et 19e arrondissement cet été 2023.

Cette année, la Ville de Paris et la direction de la Jeunesse et des Sports vous proposent des activités sportives en mode olympique dans 4 arrondissements entre le 1er juillet et le 22 juillet.

Dans le 11e arrondissement, rendez-vous :

Gymnase Japy, initiations et tournois de basket 3×3 et de tennis de table

Terrain de sport Philippe Auguste, initiation et tournoi de basket 3×3

Gymnase de la Fontaine du Roi, initiation et tournoi de tennis de table

Dans le 12e arrondissement, rendez-vous :

centre sportif Léo Lagrange, initiations et tournois de laser run et de tennis de table

Dans le 17e arrondissement, rendez-vous :

centre sportif Alexandre Lippmann, initiations et tournois de laser run et de tennis de table

Dans le 19e arrondissement, rendez-vous :

centre sportif Porte de Chaumont, initiations et tournois de basket 3×3 et course sur 60m

Pour chaque sport, il y a 4 catégories d’âge pour le public : moins de 16 ans, 17-35

ans, 36-50 ans et plus de 50 ans.

Contact :

Gérard Sanz – Ville de Paris