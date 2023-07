Olympiades des quartiers 17e : Alexandre Lippmann Gymnase Alexandre Lippmann Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Du samedi 01 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

samedi

de 09h00 à 13h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous sur place

Les Olympiades des quartiers du 17e arrondissement débarquent au centre sportif Alexandre Lippmann, du 1er juillet au 22 juillet.

Venez découvrir le tennis de table et le laser run et essayez de gagner la finale.

Cette année, la Ville de Paris et la direction de la Jeunesse et des Sports vous proposent des activités sportives en mode olympique dans 4 arrondissements entre le 1er juillet et le 22 juillet.

Dans le 17e arrondissement, rendez-vous au centre sportif Alexandre Lippmann pour découvrir le laser run et le tennis de table.

Initiation et tournoi : du 6 au 12 juillet.

Finales : le 22 juillet.

4 catégories :

moins de 16 ans,

17-35 ans,

36-50 ans,

plus de 50 ans

Gymnase Alexandre Lippmann 36 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact :

Gérard Sanz – Ville de Paris