Olympiades des quartiers 12e : Léo Lagrange Stade Léo Lagrange Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Du samedi 01 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

dimanche

de 09h00 à 17h30

samedi

de 09h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Les Olympiades des quartiers du 12e arrondissement débarquent au centre sportif Léo Lagrange du 1er juillet au 22 juillet. Vous pourrez découvrir le laser run, le basket 3×3 et vous affronter pour gagner le tournoi.

Cette année, la Ville de Paris et la direction de la Jeunesse et des Sports vous proposent des activités sportives en mode olympique dans 4 arrondissements entre le 1er juillet et le 22 juillet.

Dans le 12e arrondissement, c’est le centre sportif Léo Lagrange qui vous accueillent pour découvrir et participer à un tournoi de Laser Run et de basket 3×3.

4 catégories :

moins de 16 ans,

17-35 ans,

36-50 ans,

plus de 50 ans

Mode d’inscription : rendez-vous sur place.

Initiation et tournoi : samedis et dimanches

Finales : le 22 juillet

Stade Léo Lagrange 68 boulevard poniatowski 75012 Paris

Contact :

Gérard Sanz – Ville de Paris