Olympiades des musées Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, samedi 18 mai 2024.

Olympiades des musées Course contre la montre au musée de la mine et de la potasse Samedi 18 mai, 13h30 Musée de la Mine et de la Potasse 3€ par adulte et gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T13:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T13:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Dans le cadre des Olympiades des Musées, le musée de la mine et de la potasse de Wittelsheim propose une course contre la montre exceptionnelle dans le jardin du musée. Les meilleurs temps de chaque catégorie remporteront un lot.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}]