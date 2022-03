Olympiades des métiers Centre sportif jules noel, 13 mai 2022, Paris.

Olympiades des métiers

Centre sportif jules noel, le vendredi 13 mai à 14:00

La Mairie de Paris accompagnée d’un collectif de professionnels, composés d’acteurs associatifs et institutionnels, des champs de l’insertion et du social, vous invite à participer aux olympiades des métiers. L’événement job dating aura lieu le 13 mai 2022 de 14 heures à 18 heures au stade Jules noel (3 Av. Maurice d’Ocagne, 75014 Paris) **Les OLYMPIADES DES METIERS, qu’est-ce que c’est ?** C’est un événement hybride, entre la rencontre sportive et le JOB DATING. Il a vocation à regrouper des jeunes habitants du 14ème arrondissement qui recherchent un emploi pendant l’été et des professionnels représentant d’entreprises qui recrutent pour des mission au cours de l’été. Il se déroulera comme suit : – d’abord un tournoi de football employeurs / jeunes pour apprendre à se connaitre de façon ludique, (*si vous êtes découragé par le football, nous pouvons pensions aussi prévoir en parallèle un tournoi d’une autre pratique sportive) – puis, un espace rencontres professionnelles de 16h00 à 17h00 – et enfin, une 3ème mi-temps VIP de rencontres B to B organisée autour d’un pot pour terminer cette journée. **Les OLYMPIADES DES METIERS, une opportunité pour votre entreprise qui vous permettra de :** – découvrir de nouveaux talents, – participer à une rencontre sportive originale propice à l’échange, – offrir à votre entreprise une tribune médiatique, – renforcer vos équipes dans une démarche team building, – renforcer la démarche RSE de votre entreprise, – recruter localement

être une entreprise proposant des postes de vacation au cours de l’été, des stage ou des contrats d’apprentissage

Pour une fois, candidater est un jeu d’équipe!

Centre sportif jules noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne, 75014 Paris Paris Paris



