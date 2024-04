Olympiades des Bois – Chasse au trésor Esplanade François-Mitterrand Noisiel, samedi 1 juin 2024.

Olympiades des Bois – Chasse au trésor Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 13h00 Esplanade François-Mitterrand Réservation conseillée

En équipe, découvrez la la biodiversité et les paysages de l’Esplanade François-Mitterrand et du bois du Luzard de manière ludique en participant à une chasse au trésor.

Vous aurez besoin de toutes vos capacités physiques et intellectuelles !

Esplanade François-Mitterrand Esplanade François-Mitterrand 77186 Noisiel Noisiel 77186 Le Luzard Seine-et-Marne Île-de-France RER A Marne la Vallée – Gare de Noisiel

Rendez-vous aux Jardins 2023 © Ville de Noisiel