Olympiades des arrondissements 2024 : On est tous et toutes athlètes Stade Sébastien Charléty Paris, 22 juin 2024, Paris.

Du samedi 22 juin 2024 au samedi 13 juillet 2024 :

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Participez aux Olympiades des arrondissements organisées par la Ville de Paris du 22 juin au 13 juillet 2024 et tentez de gagner une place pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques.

Pendant près de trois semaines, l’ensemble des Parisien.ne.s auront l’opportunité

de mettre à l’épreuve leur esprit de compétition au cours d’un grand

rendez-vous sportif.

Semaine après semaine, les participant.e.s se confronteront dans l’une de ces sept disciplines Olympiques et Paralympiques :

– le laser run

– le basket 3×3

– le goal ball

– le tennis de table

– la course de 60m

– le breakdance

– le 50m nage libre

Cet événement d’envergure est ouvert à toutes et tous, quel que soit

l’âge avec des catégories s’étendant de 7 à 12 ans, de

13 à 16 ans, de 17 à 35 ans, et enfin, pour les sportifs et sportives aguerris,

de 36 ans et plus.

À l’issue de deux semaines de

compétition acharnées, les champion.ne.s pour chaque discipline de chaque

arrondissement seront convié.e.s à la

grande finale qui se tiendra au Stade

Sébastien Charléty (99 boulevard

Kellermann, 13e) pour les disciplines terrestres et à la Piscine Keller (14 Rue de l’Ingénieur Robert Keller, 15e) pour le 50m nage libre.

À gagner : des places pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques

Les grands vainqueurs de chaque discipline recevront une place pour assister à une épreuve des jeux olympiques ou paralympiques. La Ville de Paris réservera également des billets pour les participant.e.s qui auront aussi la chance d’être tirés au sort.

En parallèle de la finale du 50m

nage libre, les familles seront conviées à participer à un challenge olympique du relais de la flamme qui prendra la forme

d’une course aquatique ludique où les parents propulseront un tapis sur lequel

les enfants se tiendront debout en équilibre.

La finale au stade Charléty sera

le grand moment de ces olympiades avec une cérémonie d’ouverture, un défilé des

champions d’arrondissement, des animations, une guinguette et en fin de journée un

concert pour clôturer au mieux cette compétition. Le tout dans un esprit

olympique d’amitié et de partage, célébrant ainsi le sport et les Parisien.ne.s.

Bientôt plus d’informations sur les Olympiades des arrondissements, restez connectés !

Stade Sébastien Charléty 99, boulevard Kellermann 75013 Paris

Contact :

Guillaume Bontemps/Ville de Paris