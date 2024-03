Olympiades de la lecture Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens, mercredi 15 mai 2024.

La Médiathèque de Saint-Sulpice de Faleyrens est enchantée de vous inviter à ses Olympiades de la lecture, destinées aux enfants de 6 à 11 ans, organisées par équipes en partenariat avec l’École des Loisirs.

Cet événement ludique et éducatif permettra aux enfants de découvrir le plaisir de la lecture à travers des épreuves variées et stimulantes. Par équipes, ils pourront se mesurer dans des défis passionnants qui mettront en valeur leur imagination, leur compréhension et leur amour pour les livres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 10:30:00

fin : 2024-05-15 15:00:00

Médiathèque Saint-Sulpice de Faleyrens 1 Rue des Écoles

Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com

