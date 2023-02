OLYMPIADES DE JEUX VIDÉOS Médiathèque Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’Évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges Défiez-vous en équipe lors de cette olympiade de jeux vidéo sur Switch. Au programme : des courses de voitures, du parcours et des mini-jeux. Votre objectif ? Remporter le Super-Mario ! A partir de 11 ans Animation mise en place par le service Lecture Publique de Beaupréau-en-Mauges bibilotheques@beaupreauenmauges.fr +33 2 41 75 38 20 Médiathèque BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

