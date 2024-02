OLYMPIADES CULTURELLES Les rendez-vous Friendciscaines Sport pour tous et toutes sportives Les Franciscaines Deauville Deauville, mardi 14 mai 2024.

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis abonnés, visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs. Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les pratiques sportives en tant que loisir ont pris des formes variées. Cependant, du gymnase athénien aux tournois de chevalerie, du calcio florentin au football américain, comment les femmes ont-elles réussi à s’insérer dans un univers traditionnellement dominé par les hommes ? Sébastien Boulais, médiateur culturel aux Franciscaines, propose une exploration de l’histoire du sport, depuis le culte de la performance jusqu’à l’exploration de la performance du genre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 17:00:00

fin : 2024-05-14 18:00:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

L’événement OLYMPIADES CULTURELLES Les rendez-vous Friendciscaines Sport pour tous et toutes sportives Deauville a été mis à jour le 2024-02-22 par OT SPL Deauville