Olympiade des 20 ans Castets

Landes

Olympiade des 20 ans Castets, 30 juillet 2022, Castets.

Stade Castets Landes

2022-07-30

Landes Côte Landes Nature fête ses 20 ans et invite les classes 2001-2002 à participer à une journée sur le thème des olympiades.

▶ Au programme :

– 13h30 : accueil des participants

– 14h : olympiades (escalade, tir à l’arc, course ninja warrior…)

– 18h : remise des récompenses suivie d’un apéritif

Castets

