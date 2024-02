OLYMPIADE CULTURELLE Les Franciscaines en scène « Cécile » Les Franciscaines Deauville Deauville, dimanche 7 avril 2024.

OLYMPIADE CULTURELLE Les Franciscaines en scène « Cécile » Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Sinking Sideways est un jeune collectif de cirque contemporain qui explore de nouvelles possibilités de bouger ensemble, aux frontières de l’acrobatie et de la danse. Leur fascination pour la jonglerie est atypique car pas de balles ni de quilles sur scène, ce sont les corps que l’on lance. Dans cette « jonglerie humaine » aussi poétique que surprenante, le trio explore un système complexe de formes étroitement liées, en se concentrant sur un motif récurrent la boucle infinie. Les interprètes se retrouvent face à un défi difficile négocier la mécanique complexe de leur interdépendance physique tout en cherchant à atteindre une cohésion dans un flux de mouvement continu. À mesure que les enjeux augmentent, ils traversent différents stades et modes de collaboration, d’adaptation et d’urgence.

Rendez-vous à partir de 15h30 au Réféctoire pour un moment privilégié avec Cyril Le Boulaire, directeur culturel des Franciscaines.

Artistes Xenia Bannuscher, Dries Vanwalle & Raff Pringuet

Scénographie Arjan Kruidhof, Arjen Schoneveld

Composition musicale Rahel Hutter

Tout public à partir de 12 ans

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

