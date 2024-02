Olympiade culturelle jeunesse Marseille 1er Arrondissement, mercredi 13 mars 2024.

Olympiade culturelle jeunesse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse dans le cadre de l’Olympiade culturelle.Enfants

Les bibliothèques se mettent à l’heure des Jeux Olympiques. Venez découvrir près de 40 rendez-vous permettant d’explorer les liens entre l’art et le sport.



Au programme



• Jusqu’au 9 mars

Jeu parcours Astérix

Sur les traces d’Astérix aux Jeux Olympiques. Cherchez les affiches disposées dans la salle et répondez aux questions. Ouvrez l’oeil et soyez malin !

À partir de 7 ans.

> Alcazar, Département jeunesse, 1er étage



• Mardi 5 mars à 15h

Ciné-jeune

Film d’animation à partir de 11 ans, 2h10.

Un jeune garçon va être initié au karaté par un vieux maître.

> Alcazar, auditorium



• Mercredi 6 mars de 15h à 16h15

Créez votre Schtroumpf olympique

Les Schtroumpfs participent aux J.O. ! Choisissez leur sport, leur tenue et leur équipement pour que le meilleur gagne ! Coupez, collez et coloriez !

Pour les 4-6 ans. Sur inscription.

> Alcazar, département Jeunesse, 1er étage



• Mercredi 13 mars de 15h à 16h15

Quand le Printemps des poètes rencontre les J. O.

Venez célébrer les Jeux Olympiques en poésie et composer des Haïkus autour des valeurs du sport. Les poèmes seront exposés.

À partir de 7 ans. Sur inscription.

> Alcazar, salle du conte



• Samedi 6 avril à 16h

L’heure du conte / À vos marques, prêts, contez !

Visitons ensemble quelques histoires à la recherche des disciplines olympiques nécessaires pour devenir un personnage de conte au complet. La plus belle des médailles serait-elle d’avoir un coeur en or ?

De et par Clément Goguillot.

À partir de 6 ans.

En collaboration avec MCE productions.

> Alcazar, salle du conte



• Jeudi 25 avril à 15h

À la une En attendant les JO…

À la découverte de la presse jeunesse à travers des dossiers, des photos et des jeux…

Pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription.

> Alcazar, salle du conte



• Vendredi 26 avril à 10h

Danse !

Découverte du hip hop ou de la danse afro. Session de 2h.

Pour les 12-20 ans. Sur inscription.

Par Une autre Image.

> Bonneveine, bâtiment principal, rez-de-chaussée



• Samedi 27 avril à 16h

Atelier d’écriture chorégraphique

L’artiste Madely Schott vous propose de célébrer les Olympiades Culturelles à travers un parcours audacieux, une déambulation participative où les mots et les mouvements corporels se rencontrent.

Dès 8 ans si accompagné d’un adulte. Sur inscription.

> Le Merlan



• Mardi 30 avril à 15h

Ciné-jeune

Film à partir de 6 ans, 1h35

L’histoire de quatre athlètes qui rêvent d’obtenir une médaille d’or aux jeux olympiques.

> Alcazar, auditorium .

