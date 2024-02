Olympiade culturelle Ballet Preljocaj Aix-en-Provence, samedi 1 juin 2024.

Une journée au croisement du sport et de la danse pour fêter les Jeux Olympiques. Au programme football, rodéo, majorettes et patinage artistique

16h On va s’aimer, Studio ouvert, Pauline Bigot & Steven Hervouet

Grand Studio Pavillon Noir

Le public est invité à entrer dans le grand studio du Pavillon Noir pour découvrir la création en cours de On va s’aimer, un portrait d’amoureux s’élançant l’un vers l’autre, tels des patineurs artistiques.

Entrée libre sur réservation à partir du 2 mai au 04 42 93 48 14



17h Discofoot, CCN Ballet de Lorraine

Avenue Mozart

Avec le DJ Ben Unzip aux platines, un arbitre, trois juges artistiques et vingt-quatre danseurs du Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine, le match s’annonce anticonformiste. Pourtant les règles et le fonctionnement sont identiques à la réalité footballistique mais ici on ne court pas on danse en freestyle et on peut même improviser sans limites



19h Majorettes, Mickaël Phelippeau

Théâtre du Pavillon Noir

Mickaël Phelippeau s’empare de la figure de la majorette, fasciné par la synchronisation du mouvement, la profusion des entremêlements, la diversité des musiques. Sa rencontre avec les Major’s Girls de Montpellier l’a convaincu de créer pour elles une pièce nourrie de leurs histoires, de leur amitié et de leur fierté à manier bâtons, drapeaux et pompons.

Entrée payante de 10 à 25€



21h Rodeo, Josette Baïz

Square Guindon

Pour cette pièce tout terrain , Josette Baïz projette ses neuf interprètes dans les airs et vers le sol dans une suite de mouvements hip-hop jubilatoires. C’est l’esprit rodéo, une combinaison joyeuse de batailles sportives et de retrouvailles festives dans un esprit de compétition convivial. Le tout porté par d’anciens danseurs de Grenade et des plus jeunes découverts dans Stolar.



Programmation du Pavillon Noir Ballet Preljocaj .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

