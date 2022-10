CELTIC LEGENDS EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE DU 28 FÉVRIER AU 14 AVRIL ET À PARIS A L’OLYMPIA DU 17 AU 19 MARS 2023 Olympia Bruno Coquatrix Paris Catégorie d’évènement: Paris

CELTIC LEGENDS EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE DU 28 FÉVRIER AU 14 AVRIL ET À PARIS A L’OLYMPIA DU 17 AU 19 MARS 2023 Olympia Bruno Coquatrix, 17 mars 2023, Paris. CELTIC LEGENDS EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE DU 28 FÉVRIER AU 14 AVRIL ET À PARIS A L’OLYMPIA DU 17 AU 19 MARS 2023 17 – 19 mars 2023 Olympia Bruno Coquatrix

Entre 43 et 77€

A l’occasion de son vingtième anniversaire, la célèbre troupe irlandaise offre une tournée exceptionnelle dans toute la France du 28 février au 14 avril et à Paris du 17 au 19 mars 2023 à l’Olympia. Olympia Bruno Coquatrix 28 boulevard des capucines 75009 paris Paris 2e Arrondissement Paris 75009 Paris Île-de-France A l’occasion de son vingtième anniversaire, la célèbre troupe irlandaise signe son grand retour et offre une tournée exceptionnelle dans toute la France du 28 février au 14 avril et à Paris du 17 au 19 mars 2023 à l’Olympia. Une toute nouvelle troupe de 20 danseurs au jeu de claquettes endiablé, offrira un spectacle festif mêlant joie, convivialité et virtuosité ! Deux heures de spectacle orchestrées par des chorégraphies époustouflantes imaginées par la chorégraphe Jacintha Sharpe. Ce voyage musical inédit est un moment suspendu hors du temps, une ode à la culture celtique, où le spectateur se trouve transcendé par le rythme des claquettes retentissant au son des instruments traditionnels des 6 musiciens : Uilleann Pipe (cornemuse irlandaise), flûte, violon, Bodhran (tambour), guitare et accordéon dirigé par Sean Mc Carthy, le directeur musical. Celtic Legends a su se renouveler et traverser les époques pour se positionner aujourd’hui comme le pionnier des spectacles irlandais traditionnels. Après une tournée couronnée de succès en 2019, et des millions de spectateurs séduits par l’authenticité de ces danses folkloriques, la compagnie revient pour un anniversaire inoubliable et donne rendez-vous à son public dès ce printemps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-19T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Olympia Bruno Coquatrix Adresse 28 boulevard des capucines 75009 paris Paris 2e Arrondissement Ville Paris Age maximum 121 lieuville Olympia Bruno Coquatrix Paris Departement Paris

Olympia Bruno Coquatrix Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CELTIC LEGENDS EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE DU 28 FÉVRIER AU 14 AVRIL ET À PARIS A L’OLYMPIA DU 17 AU 19 MARS 2023 Olympia Bruno Coquatrix 2023-03-17 was last modified: by CELTIC LEGENDS EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE DU 28 FÉVRIER AU 14 AVRIL ET À PARIS A L’OLYMPIA DU 17 AU 19 MARS 2023 Olympia Bruno Coquatrix Olympia Bruno Coquatrix 17 mars 2023 Olympia Bruno Coquatrix Paris Paris

Paris Paris